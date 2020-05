Va a fare la spesa, viene travolta da un Suv: donna in gravissime condizioni

Gravissimo incidente questa mattina a Brescia dove una donna di 58 anni, originaria dell'Ucraina ma residente a Erbusco, è stata travolta da un suv Ford mentre attraversava le strisce pedonali e ora è ricoverata in condizioni gravissime in ospedale. La tragedia è avvenuta poco dopo le 11 in via Antonio Schivardi. La 58enne stava tornando a casa poco dopo aver fatto la spesa.

L'impatto è stato terribile, il corpo è stato caricato sul cofano e sbalzato a circa 10 metri di distanza. Soccorsa da un'ambulanza in codice rosso, è stata portata al Civile di Brescia in condizioni disperate.

Al volante della vettura un uomo, che sarà sottoposto ai test di alcol e droga come previsto dalla legge. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per raccogliere testimonianze e rilevi.