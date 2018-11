Incidente di caccia: spara e uccide l'amico

Dramma nel pomeriggio di oggi, sabato 10 novembre, a Palaia, in provincia di Pisa. Secondo le prime informazioni, intorno alle 13.40, si è verificato un incidente durante una battuta di caccia, con un uomo che è rimasto ferito per un colpo di arma da fuoco. E' partita la chiamata al 118, che ha anche allertato l'elisoccorso Pegaso. All'arrivo dei medici però l'uomo, 63enne, era già deceduto.

Per accertare la dinamica dei fatti sono in corso le indagini dei Carabinieri. In base ai riscontri ed alle testimonianze raccolte dagli inquirenti era in corso una battuta di caccia al cinghiale. Il compagno della vittima ha seguito una preda sparando 3 colpi. Uno di questi ha raggiunto alla testa il collega, ferendolo a morte. Lo sfortunato episodio è avvenuto sulle colline di Montefoscoli.