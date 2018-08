Tragico incidente stradale, morti papà e due figli: tornavano da un matrimonio

Tornavano da un matrimonio Salvatore Barba e i due figli Enzo e Flavia, tutti di Mussomeli - in provincia di Caltanissetta - morti in un incidente stradale lungo la statale 626 della Valle del Salso, la Caltanissetta-Gela, alle porte del capoluogo nisseno. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, in contrada Imera l'auto su cui viaggiavano - una Fiat 500 X - si è scontrata con un tir. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al nucleo familiare.

Incidente sulla Caltanissetta-Gela: morti Enzo, Flavia e Salvatore Barba

E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre due corpi dalle lamiere dell'auto, mentre un altro è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Ferito e sotto shock il conducente del tir, un 38enne, che nel tentativo di scansare l'auto che si è trovato improvvisamente di fronte è finito con il mezzo pesante in una scarpata.

Soccorso, è stato immediatamente condotto all'ospedale di Caltanissetta. Sul posto, oltre alla stradale e al personale del 118, sono intervenuti anche Polizia e Anas.