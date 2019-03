Schianto tra due auto: muore una coppia di giovani fidanzati

Incidente stradale con drammatico epilogo nei pressi di Campobello di Licata, provincia di Agrigento. Due giovani fidanzati, Ylenia Giurdanella di 19 anni e Salvatore Calafato, 23 anni, entrambi di Ravanusa, hanno perso la vita dopo un violento schianto avvenuto intorno alle 11 di oggi, mercoledì 27 marzo, lungo la strada statale 557, all'altezza del chilometro 2,5.

Incidente a Campobello di Licata: morti Ylenia Giurdanella e Salvatore Calafato

A scontrarsi, per cause ancora da chiarire, sono state una Ford Fiesta e una Fiat Panda. Il ragazzo e la ragazza - una coppia di fidanzati - che viaggiavano sulla Ford Fiesta sono deceduti sul colpo. La donna che era alla guida della Fiat Panda è rimasta incastrata fra le lamiere dell'utilitaria ed è stata tirata fuori dai vigili del fuoco. La donna: 41 anni di Campobello di Licata, a quanto pare, è in gravissime condizioni ed è stata già ricoverata all'ospedale "Barone Lombardo" di Canicattì.

Lungo la statale 557, sono giunti - oltre ai vigili del fuoco, appunto, - i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Licata. Con un'autoambulanza del 118, la donna ferita - la quarantunenne di Campobello di Licata, conducente della Fiat Panda, - è stata trasferita all'ospedale di Canicattì.

I carabinieri si stanno occupando della ricostruzione della dinamica dell'ennesimo - per la provincia di Agrigento - incidente mortale. Non è escluso, ma è naturalmente ancora prematuro averne certezza, che sull'incidente stradale possa aver contribuito la pioggia che da stanotte sta cadendo su tutto l'Agrigentino.