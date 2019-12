Auto travolta durante un controllo stradale: due carabinieri feriti

Il bilancio è di due carabinieri feriti: incidente stradale alle porte di Piacenza, lungo la strada Valnure, vicino alla rotonda per San Bonico. Una gazzella del Nucleo Radiomobile è rimasta coinvolta in uno scontro con più auto sulla cui dinamica sono ancora in corso gli accertamenti dei vigili urbani.

In base a una prima e parziale ricostruzione, la pattuglia dei carabinieri era ferma a bordo strada, per un normale controllo di un'auto, quando alle loro spalle è arrivata una Fiat Punto, in direzione del capoluogo, che ha centrato in pieno la gazzella.

Incidente carabinieri Piacenza: i soccorsi

Immediati i soccorsi. Sul posto, con una squadra di vigili del fuoco, sono accorse anche due ambulanze della Croce bianca e della Pubblica Valnure inviate dal 118. I due militari sono stati trasportati all'ospedale di Piacenza: non sono in pericolo di vita. Ferito anche il conducente della Punto. La strada è rimasta completamente chiusa e il traffico è stato a lungo bloccato.