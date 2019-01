Scappa dal posto di blocco e si schianta contro un muro: muore la fidanzata

Una ragazza di 33 anni, Cristina Stanganella, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Secondo al ricostruzione delle forze dell'ordine, la 33enne si trovava a bordo dell'auto guidata dal fidanzato che, nel tentativo di scappare da un posto di blocco dei carabinieri, ha finito per schiantarsi contro il muro di recinzione del Nucleo Tutela Ambientale e Forestale dei Carabinieri di Mondragone.

L’incidente avvenuto questa notte al km 39 della Statale Domiziana. I militari dell’Arma, nel corso di un servizio di controllo del territorio, sono stati superati da una Audi con targa tedesca che, allo scopo evitare un possibile controllo, ha accelerato repentinamente distanziando l’auto dei Carabinieri e procedendo nella stessa direzione a folle velocità. Solo poco più avanti i militari hanno rinvenuto, all’altezza della rotatoria ubicata al km 39 della Domiziana, il veicolo che li precedeva già ribaltato a causa dell’impatto con il muro di recinzione

Prontamente attivati i soccorsi, hanno estratto dall’Audi Francesco Avolio, 28enne napoletano, di fatto domiciliato in Castel Volturno, e la fidanzata Cristina Stanganella, 33enne domiciliata a Castel Volturno. Nell’immediato Avolio è stato trasportato presso l’ospedale civile di Aversa dove è ricoverato in prognosi riservata, non in pericolo di vita, mentre la donna è deceduta presso la clinica Pineta Grande, dove era stata trasportata.

Avolio, pregiudicato per droga da poco tornato in libertà, è stato tratto in arresto per omicidio stradale, morte o lesioni come conseguenza di altro delitto e resistenza a pubblico ufficiale. L’autovettura è stata sottoposta a sequestro. Indagini in corso da parte dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone.