Doppio incidente, travolti da un'auto mentre prestano soccorso: tra i feriti anche un carabiniere

Sfiorata la tragedia a Castelvetro sulla Padana Inferiore. Investiti da un'auto dopo un primo incidente: tre feriti, tra cui un carabiniere. Le persone rimaste ferite stavano effettuando i rilievi di un incidente stradale. Insieme ai carabinieri della Stazione di Villanova c’era anche una coppia di Cremona e altre due persone che si erano fermate a prestare i primi soccorsi.

In quel momento alle loro spalle è giunta un’auto che si è schiantata contro le loro e ha investito un carabiniere e una donna che hanno riportato alcune ferite agli arti inferiori. Trasportati in ospedale a Cremona, non sarebbero gravi.

Castelvetro, la dinamica dell'incidente

Sono da poco passate le 22.30 quando 118, vigili del fuoco e carabinieri ricevono una chiamata per un incidente stradale a Castelvetro sulla Padana Inferiore: un’auto con a bordo una 25enne e le figlie di tre e cinque anni, finita nel canale all’altezza della semicurva nei pressi del cimitero.

Al loro arrivo le forze dell’ordine trovano già altre due auto ferme a lato della carreggiata: un 35enne e una coppia di Cremona che stanno prestando i primi soccorsi. La madre e le due figliolette vengono portate all’ospedale della città lombarda con ferite lievi, pare solo per accertamenti e i carabinieri della Stazione di Villanova si apprestano ad eseguire i rilievi e ad ascoltare i testimoni, poi lo schianto.

Una Opel "Mokka" guidata da un 85enne di Castelvetro, forse per la forte pioggia o forse anche per un malore, li centra in pieno. Prima si schianta contro l’auto della coppia che a sua volta tampona la Panda dei carabinieri e poi l'auto del 35enne. Lì in mezzo però c'erano il carabiniere e la donna che sono stati travolti. Hanno riportato diversi traumi ma non sono gravi.

L’anziano, rimasto incastrato nell’abitacolo e liberato dai vigili del fuoco, avrebbe riportato ferite più gravi.

Video dal luogo del doppio incidente

