Due amici morti in un terribile incidente

Sono Claudia Babbini, 66 anni, e Paolo Fatucchi, 70enne, le vittime di un terribile incidente stradale avvenuto domenica pomeriggio lungo la Sr 71 nei pressi di Ceciliano, in provincia di Arezzo. I due viaggiavano in direzione Arezzo, quando poco prima di raggiungere Ceciliano un'auto avrebbe invaso la loro corsia: impossibile evitare lo schianto fatale. Per la coppia di amici non c'è stato nulla da fare, sono morti sul colpo.

Incidente a Ceciliano, Arezzo: morti Claudia Babbini e Paolo Fatucchi

Entrambi aretini, erano a bordo di una Mitsubishi Space Star grigia che nell'impatto con una Ford Focus è andata distrutta. Nella familiare, che percorreva il tratto in direzione Casentino, c'erano cinque persone, due uomini e tre donne. Tutti sono rimasti feriti, due in modo più serio, tanto da essere trasferiti all'ospedale Le Scotte di Siena con l'elisoccorso Pegaso. Secondo una prima ricostruzione, un'auto ha occupato la corsia opposta forse per schivare all'ultimo momento una fila di vetture ed evitare un tamponamento. Ma su quella corsia c'era un'altra auto in transito, quella dei due aretini.

Nell'incidente sono rimaste coinvolte altre due auto, una Skoda Octavia e una Lancia Y. Non sono riuscite nemmeno loro ad evitare l'impatto, ma fortunatamente le persone a bordo (due per ogni vettura) sono rimaste illese.

Sul posto sono subito accorsi i vigili del fuoco di Arezzo, i sanitari del 118, gli agenti della Polizia Stradale che si sono occupati dei rilievi e gli operatori della Polizia Locale che hanno diretto la circolazione. I pompieri hanno estratto dalle lamiere i corpi esanimi delle vittime, ma a nulla sono valsi i tentativi fatti dai sanitari: per Paolo Fatucchi e Claudia Babbini non c'era più nulla da fare. La Polizia Stradale ha compiuto gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica del terribile incidente. Al momento l'unica cosa che appare chiara è che la Focus era sulla corsia di marcia opposta, ma solo da un attento esame dei rilievi potranno essere tratte le conclusioni.