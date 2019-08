Auto rubata rischia di investire vigile, poi si ribalta: ladro tenta la fuga a piedi

Scene di ordinaria foliia a Torino. Un uomo prima ha rubato un'auto, poi si è dato alla fuga tentando anche di investire un vigile che aveva cercato di fermarlo in corso Vercelli angolo corso Emilia. La Fiat Punto guidata dal 48enne si è ribaltata in corso Regio Parco angolo lungodora Firenze. A quel punto il ladro ha tentato la disperata fuga a piedi: non è andato molto lontano, gli agenti sono riusciti a intercettarlo e a fermarlo. La Punto è risultata rubata nella giornata di ieri nel capoluogo piemontese.

Torino, si ribalta all'incrocio con auto rubata poi fugge a piedi: fermato

Curiosi si sono radunati all'incrocio: l'auto, non impattando sul traffico, è stata lasciata sul posto fino all'arrivo di un carro attrezzi. Per il ladro d'auto la mattinata "da leone" è terminata nel peggiore dei modi: dopo le cure per alcune lievi ferite all'ospedale Giovanni Bosco, è stato accompagnato in carcere. L'agente della polizia municipale che per prima aveva cercato di fermarlo è stato medicato presso il medesimo ospedale: cinque giorni di prognosi per lui.