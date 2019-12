Finisce fuori strada con l'auto e "vola" in un canale: il dramma nella notte

Dramma nella notte tra domenica e lunedì a Cusago, in provincia di Milano: un uomo di 40 anni è morto in un incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione, la sua auto è finita fuori strada dopo aver sbandato ad una rotatoria, terminando la sua corsa in un canale d'acqua profondo circa due metri che si trova a bordo carreggiata. L'incidente, le cui cause sono ancora da accertare, è avvenuto intorno alle 2.45 in viale Europa.

Incidente stanotte a Cusago: morto un uomo di 40 anni

Disperata la corsa in ospedale, purtroppo inutile. Quando sono arrivati i soccorritori del 118, l'auto dell'uomo era sommersa: il guidatore è stato estratto ed è stato intubato sul posto dai medici, giunti con un'ambulanza e un'auto medica. Il 40enne è poi stato trasportato al Policlinico di Milano in condizioni disperate e poco dopo l'arrivo in ospedale è stato dichiarato morto.

In viale Europa, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Corsico, che hanno effettuato tutti i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. Secondo i primi accertamenti, nello schianto non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli.