Defrel, notte da paura: schianto in auto e patente ritirata

Domenica sera movimentata per l'attaccante della Sampdoria Gregoire Defrel, si è schiantato alla guida del suo bolide: ritirata la patente. Era alla guida della sua Mercedes C63 S Amg ed è uscito di strada in corso Europa a Genova. A bordo c’era anche la fidanzata. L'alcol test avrebbe rilevato lo stato di ebbrezza. La Sampdoria è a conoscenza di quanto avvenuto e sicuramente prenderà provvedimenti nei confronti del calciatore, in base al suo regolamento interno.

Incidente Defrel: schianto in corso Europa a Genova

In base alle informazioni disponibili, tutto sarebbe successo poco dopo le 2 di notte: Defrel avrebbe perso il controllo della sua Mercedes (un’Amg C 63 da 90mila euro) andando a schiantarsi contro il marciapiede e la ringhiera della corsia direzione levante.

Fortunatamente non ci sono state conseguenze, sia Defrel sia la compagna sono illesi, anche se sotto shock. Praticamente distrutta l'auto: la polizia Stradale lo ha raggiunto insieme con gli agenti della Locale, e gli ha ritirato la patente. Defrel nel pomeriggio aveva giocato pochi minuti del match della Sampdoria contro l'Atalanta a Marassi.