Auto con 4 amici fuori strada: morti due giovani

Gravissimo incidente stradale stanotte intorno alle 4 sulla strada provinciale 663 che collega Faule a Moretta, in provincia di Cuneo. Due ragazzi 23enni, entrambi di Moretta, hanno perso la vita dopo che l'auto sulla quale viaggiavano in direzione Faule è uscita di strada, cappottandosi in un campo.

A bordo dell'auto altre due persone, anche loro giovani di Moretta: una di queste è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Savigliano. Il quarto occupante dell'auto è stato trasportato in ospedale con ferite più lievi, in codice giallo.

Incidente stradale tra Faule e Moretta: due morti

Sull'incidente sono in corso le indagini dei carabinieri di Cavallermaggiore. Sul posto sono intervenute le ambulanze medicalizzate dell’emergenza sanitaria da Saluzzo e Carmagnola. Per liberare le due vittime e i loro amici feriti è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Uno dei giovani è morto sul colpo, l'altro è stato rianimato a lungo ma le sue condizioni erano disperate: nulla da fare.

I due ragazzi feriti sono coetanei delle vittime.