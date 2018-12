Incidente in galleria, treno merci urta piattaforma: paura e feriti nella notte

Incidente a Firenze nella notte. Un treno merci intorno alla mezzanotte ha urtato in galleria una piattaforma sulla quale stavano lavorando in quel momento degli operai. E' successo nella galleria del Pellegrino, che collega la zona dello Statuto con Campo di Marte. Vigili del fuoco e ambulanze hanno soccorso i tre operai a terra sulla massicciata: due, di 28 e 30 anni, sono in gravi condizioni all'ospedale di Careggi.

In base a una prima ricostruzione i tre lavoratori, dipendenti di una ditta esterna, stavano svolgendo attività di manutenzione all'interno della galleria quando, per ragioni da chiarire, il treno merci ha urtato la piattaforma su rotaia, una scala rotante, sulla quale si trovavano gli operai. Il tracciato ferroviario all'interno della galleria è composto da due binari. Sul posto la scientifica della Polizia e Polfer e personale Rfi per i rilievi. Richiesto anche l’intervento del Pisll, Servizi di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Video Busi/FirenzeToday