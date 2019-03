Como, scontro tra treni in stazione: almeno 50 feriti

Incidente ferroviario a Inverigo, in provincia di Como. È accaduto nel tardo pomeriggio di giovedì 28 marzo 2019, verso le 18.40. Coinvolti il treno 1665 (Milano Cadorna 17.38 - Asso 18:59) e il treno 1670 (Asso 18.03-Milano Cadorna 19.22) che si sono scontrati mentre procedevano a bassa velocità sullo stesso binario

Secondo quanto ricostruito da Trenord sarebbe stata la partenza con il semaforo rosso del treno diretto ad Asso a causare l'incidente. Il macchinista ha immediatamente frenato, senza poter evitare il contatto con l'altro treno che procedeva a bassa velocità nella direzione opposta. In seguito allo scontro ci sarebbe stato anche il deragliamento di alcune carrozze.

Incidente ferroviario a Inverigo, 50 feriti

Oltre ai codici Gialli già inviati in Ospedale a Cantù, Erba, S. Anna, Lecco, sarebbero circa 50 i feriti in codice verde in corso di valutazione.

Sospesa la circolazione ferroviaria su linea Milano-Asso tra Arosio e Merone. In servizio vi sono autobus sostitutivi tra Arosio e Merone.

Si segnalano al momento 7 persone soccorse in codice giallo. Non sarebbero gravi. Grande spiegamento di mezzi di soccorso: in via degli Alpini a Inverigo sono arrivate ambulanze, l'automedica e l'elisoccorso, sia quello decollato da Milano che quello di Como.

Sul posto anche i vigili del fuoco di Como, la Polfer comparto di Milano e i carabinieri di Cantù. Da chiarire le cause dell'incidente.