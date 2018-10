Paura per Filippo Magnini, travolto in moto da un'auto a Milano: "Poteva andare peggio"

Se l'è vista brutta, ma le conseguenze fortunatamente sono state lievi. "Guidare non è un diritto, è una responsabilità". E' questo l'incipit del messaggio che Filippo Magnini ha scritto su Instagram dopo essere finito in ospedale. L'ex campione di nuoto, fidanzato di Giorgia Palmas, è stato travolto a Milano mentre, a bordo della sua moto, si trovava ad un incrocio. Una precdenza non data avrebbe causato l'incidente. Magnini è caduto sull'asfalto, trasportato al pronto soccorso gli è stato ingessato un polso e rilevato un ematoma sotto il bacino.

"Speravo di divertirmi insieme ai miei amici - ha scritto su Instagram - ma un’auto che non dava la precedenza mi ha tagliato la strada! Risultato: polso ingessato e grossa botta/ematoma diciamo sotto il bacino! Qualcuno mi ha detto... "sei stato fortunato". E io: " Sì" . Ma a dire la verità non mi è andata bene. Io ero in moto, passavo con il semaforo verde e non mi sento fortunato ad essere stato preso da un'auto. Sicuramente poteva andare peggio, quello sì, molto peggio e qui dico che mi è andata bene ma fortunato no. Ragazzi 1000 occhi in strada sempre, perché potete farvi male ma soprattutto fare male". Leggi su MilanoToday