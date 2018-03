Incidente frontale in galleria: morto un ragazzo di 19 anni

Incidente in galleria in provincia di Brescia. E questa volta lo schianto, avvenuto all'alba lungo la Strada Provinciale 11 in territorio di Iseo nell'omonima galleria, ha causato una vittima di appena 19 anni, le cui generalità non son al momento note. Il giovane, riporta BresciaToday, ha perso la vita a seguito del terribile schianto frontale in cui è rimasta ferita anche un'altra persona, un ragazzo di 30 anni che è stato trasportato in ospedale dai volontari di Sale Marasino.

La polizia stradale indaga sulla dinamica dell'incidente. Le due auto coinvolte si sono scontrate frontalmente e ad avere la peggio è stata l'utilitaria del giovanissimo alla guida, finito per schiantarsi contro il muro. Una carambola fatale: a seguito del violentissimo impatto sarebbe morto sul colpo. E' ancora presto per azzardare qualsiasi ipotesi sull'incidente.

I volontari, gli operatori sanitari e i Vigili del Fuoco sono ancora al lavoro per rimettere in sicurezza la carreggiata e liberare la galleria da detriti e lamiere. La strada è chiusa, in entrambi i sensi di marcia, con inevitabili ripercussioni sul traffico. L'incidente è avvenuto intorno alle 6.30.

La notizia su BresciaToday