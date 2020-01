L'auto accartocciata, soccorsi inutili: morto ragazzo di 23 anni

L'auto accartocciata contro la parete di cemento della galleria. I vigili del fuoco che tentano di estrarre il corpo del giovane dai rottami, accorgendosi subito che non c’era più nulla da fare. Terribile incidente, ieri sera, all'interno di una galleria sulla statale 131 Dcn (Strada Statale 131 Diramazione Centrale Nuorese), verso Nuoro, all'altezza di San Teodoro, in provincia di Sassari.

Incidente in galleria a San Teodoro: morto Massimo Sale di Illorai, aveva 23 anni

Nell'incidente ha perso la vita un giovane di Illorai (Sassari), Massimo Sale, di 23 anni. Inutili i soccorsi dei medici del 118 arrivati sul luogo dell'incidente: il giovane era già deceduto. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, la Nissan Qashqai guidata dalla vittima, per cause ancora in corso di accertamento ha impattato contro la spalletta laterale in calcestruzzo della galleria. Un impatto fatale per il ragazzo, che lavorava come camionista, purtroppo morto sul colpo.

Sul posto - oltre ai sanitari del 118 - sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Siniscola, che hanno estratto il giovane dall'abitacolo, e la Polizia stradale, che ha effettuato i rilievi necessari.