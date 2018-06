Incidente col brivido, resta in bilico sul ponte: arrivano i vigili del fuoco

E' finito contro un palo dopo un incidente: davanti a sé il vuoto, sotto il Naviglio Martesana. L'uomo, 46 anni, ha rischiato di precipitare nel corso d'acqua artificiale, ma è stato salvato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.

E' successo nella mattinata di giovedì 7 giugno a Gorgonzola, sul ponte che attraversa il Naviglio Martesana, come riporta MilanoToday. Tutto è accaduto intorno alle 6.40 all'angolo tra via Bellini e via Trieste. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno messo in sicurezza il camion che rischiava di precipitare nel Naviglio.

Il conducente del mezzo è stato accompagnato in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale di Vimercate, fortunatamente le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni; illesi i passeggeri dell'automobile, un uomo e una donna di 43 anni. Per i rilievi che determineranno la dinamica dell'accaduto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda.