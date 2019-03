Bus Cotral finisce in una scarpata: passeggeri feriti

Incidente nel primo pomeriggio di oggi a Grottaferrata (Roma), dove un pullman della linea regionale Cotral è finito fuori strada per cause ancora da accertare. Come mostrano le foto l'autobus ha terminato la sua corsa in fondo a una scarpata.

Grottaferrata, autobus Cotral in una scarpata: i fatti

L'incidente stradale è avvenuto in via 4 Novembre. Sette le persone ferite, tra cui l'autista. Altri passeggeri presenti sul pullman sono invece stati assistiti e medicati sul posto dai soccorritori.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia di Frascati. L'autista sarebbe andato dritto alla rotatoria che si immette su via Roma e corso del Popolo. Sfondata una recinzione il Cotral è poi terminato in una scarpata terminando la propria corsa su via 4 Novembre.

Come informa Cotral, "sono sette le persone rimaste ferite, fortunatamente in modo lieve, che sono state soccorse in codice verde e giallo nei pronto soccorso degli ospedali della zona. Tra queste il conducente del mezzo. Un rappresentante dell’azienda si è recato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Frascati per prestare assistenza ai passeggeri coinvolti".

Al momento dell’incidente c’erano 25 persone a bordo.

Il bus è stato sottoposto a sequestro ed è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. "L’azienda - informa ancora Cotral - fornirà tutte le informazioni necessarie per determinare la dinamica dei fatti. Si precisa che il mezzo, modello Irisbus 389, ha superato l’ultima revisione tecnica presso la Motorizzazione Civile lo scorso 13 marzo".