Spaventoso incidente all'alba, auto in fiamme: tre morti mentre andavano al lavoro

Scenario drammatico quello si è parato davanti ai soccorritori intervenuti lunedì mattina sulla via nuova Flaminia a Gualdo Tadino. Poco prima delle 5.30 due autovetture si sono scontrate frontalmente in un impatto che ha lasciato sulla strada tre morti.

Incidente a Gualdo Tadino: 3 morti

Quando il personale medico dell'Ospedale di Branca è giunto sul posto un'auto era in fiamme era ribaltata in mezzo alla carreggiata.

Il tragico bollettino dei medici parla di 3 persone ritrovate decedute in quel che resta di una Panda e di una 500.

Statale Flaminia, le vittime dell'incidente

Enrico Rossi di 50 anni di Casacastalda e Daniele Spigarelli di 44 anni, gualdese, stavano viaggiando a bordo della Panda per andare al lavoro. La terza vittima è un uomo di 55 anni della provincia di Cosenza, Paolo Trotta.

Secondo quanto appreso dagli inviati di Perugia Today che si trovano sul posto.

Sul posto si trovano al momento l'Aci - per il recupero dei mezzi, Carabinieri e Polizia stradale, quest'ultimi sono incaricati a ricostruire la dinamica del frontale:

"L'impatto è stato frontale ad una velocità molto elevata. C'è grande difficoltà nell'identificazione di una persona purtroppo carbonizzata".

Anas ha provveduto a chiudere temporaneamente la strada statale 3 "Flaminia" in entrambe le direzioni, in corrispondenza del km 188.5, a Gualdo Tadino in provincia di Perugia.