Auto nel canale, morti quattro ragazzi: tragico incidente stradale a Jesolo

Il bilancio è tragico. Gravissimo incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Jesolo: quattro ragazzi morti, l'auto su cui viaggiavano è finita in un canale. Era l'una e mezza quando vigili del fuoco e forze dell'ordine sono intervenuti lungo la strada regionale 43 in Via Adriatico, incrocio Via Pesarona. L’auto con a bordo tre ragazzi e due ragazze è finita nel canale. I primi soccorsi sono stati dati da alcuni ragazzi stranieri di passaggio che sono riusciti a estrarre la ragazza ferita e altri tre poi dichiarati morti dal personale medico del Suem 118.

Incidente Jesolo (Venezia): quattro morti nell'auto finita in un canale

C'era ancora un altro corpo senza vita all'interno dell'abitacolo. I vigili del fuoco arrivati dal locale distaccamento e da Mestre con l'autogru hanno agganciato ed estratto l'auto recuperando, così l’ultima persona rimasta all’interno, purtroppo anche questa deceduta. I ragazzi morti sono tre ragazzi e una ragazza tra i 22 e 23 anni, tutti della zona di San Donà. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro, sul posto sono accorsi anche i carabinieri.