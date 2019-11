Travolto alle spalle mentre è in sella alla sua bici: morto sul colpo

L'impatto è stato violento, forse la vittima non ha nemmeno avuto il tempo di accorgersi di quanto stava per accadere. Grave incidente mercoledì sera a La Caserma (Forlì). Un uomo di 40 anni ha perso la vita poco prima delle 20 lungo via Nuova. In base a una prima ricostruzione dei fatti, al vaglio degli agenti della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, stava pedalando in sella alla sua bici e stava percorrendo l'arteria in direzione di San Zaccaria, quando, per cause in fase d'accertamento, è stato travolto una vecchia Fiat Uno condotta da un trentenne che arrivava da dietro.

Incidente La Caserma (Forlì): travolto in bici da Fiat Uno, morto

Il 40enne, come dimostrano le foto, ha colpito il parabrezza, per poi cadere rovinosamente sull'asfalto. Immediati i soccorsi, pochi minuti dopo l'incidente sul posto sono giunti gli operatori di "Romagna Soccorso". A lungo i sanitari hanno cercato di rianimare il quarantenne, invano. Sotto shock l'automobilista. La vittima, un cittadino di nazionalità marocchina, era residente a Conselice. Quando ha trovato la morte sulla via Nuova stava trasportando alcuni oggetti per la casa ed indumenti.