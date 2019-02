Alla guida della Lamborghini perde il controllo e travolge altre due auto

Ha perso il controllo della "Lambo" e ha travolto altre due auto: brutto incidente sabato 9 febbraio a Cinisello Balsamo in viale Brianza, sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, in direzione nord.

Incidente Cinisello Balsamo: Lamborghini contro due auto

L'incidente stradale intorno alle 12. La Lamborghini è andata a travolgere altre due vetture: una di queste si è ribaltata nella carreggiata. Sul posto i vigili del fuoco di Milano, i sanitari del 118 con diverse ambulanze e la polizia locale di Cinisello per i rilievi dell'incidente e dirigere il traffico, che è andato in tilt a lungo.

Fortunatamente non ci sono state serie conseguenze per le persone coinvolte. Illese le persone a bordo della super Lamborghini. Una donna di 43 anni, a bordo dell'auto ribaltata, è stata trasportata al pronto soccorso in codice giallo. Nella terza auto una famiglia con un 28enne, una 32enne e un bambino di un anno. I sanitari hanno visitato sul posto tutte le persone coinvolte nell'incidente e poi hanno portato al pronto soccorso la 32enne con il figlio.

