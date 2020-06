Si ribalta ponteggio sul viadotto lungo l'autostrada A15: operai cadono nella scarpata

C'è stato un grave incidente sul lavoro questa mattina in un cantiere dell'autostrada A15 La Spezia-Parma. Sfiorata la tragedia. Due operai che stavano eseguendo alcuni interventi di manutenzione ad un pilastro di un viadotto sul fiume Magra sono caduti in una scarpata dopo che il mezzo su cui stavano lavorando si è ribaltato a seguito del crollo di un ponteggio. L'incidente, le cui cause sono ancora da accertare, è avvenuto poco dopo le 10 all'altezza di Stadano, frazione di Aulla, in provincia di Massa Carrara.

Sul posto sono accorsi nel giro di pochi minuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno trasferito in elicottero all'ospedale San Martino di Genova uno dei due operai feriti. L'altro è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Sant'Andrea di La Spezia. Coinvolto nell'incidente anche un terzo operaio, fortunatamente illeso: è rimasto incastrato nel braccio meccanico, sospeso nel vuoto. L’autostrada tra Aulla e Santo Stefano, in direzione Sud, è stata chiusa a lungo al traffico per consentire le operazioni di soccorso prima di essere riaperta.

"Apprendo ora del terribile incidente che ha coinvolto tre operai, precipitati nel Fiume Magra da un viadotto dell'autostrada A15 Parma-La Spezia, mentre svolgevano lavori di manutenzione. Un tratto autostradale, quello della Cisa, di cui ho più volte evidenziato la complessità agli organi competenti. In queste ore di grande preoccupazione, tutta la mia vicinanza va ai feriti, alle loro famiglie e ai soccorritori accorsi sul posto" scrive in una nota Deborah Bergamini, vicepresidente della Commissione Trasporti alla Camera.