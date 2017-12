Gli effetti di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio all’altezza del chilometro 9,61 della strada statale Lecce-Maglie, in direzione sud

Il bilancio finale sarà di sette veicoli coinvolti, fra cui uno che s’è ribaltato su se stesso. Poi, un’impressionante coda di chilometri in uscita da Lecce. E ancora, tre feriti (per fortuna non in gravi condizioni)