Si sente male, perde il controllo dell’auto e finisce nel fosso: uomo morto sul colpo

Incidente mortale a Leini, nel Torinese. Lorenzo Benedetto, 68 anni, stava percorrendo via Lonna quando dopo aver accusato un malore ha perso il controllo della sua Fiat Punto. . Lo schianto è avvenuto intorno alle 14 in aperta campagna: l’auto è finita in una bealera, scrive TorinoToday.

A bordo dell’auto c'era anche il nipote del 68enne, rimasto incredibilmente illeso. Il conducente è morto sul colpo, molto probabilmente a causa del malore. Sul posto la polizia municipale di Leinì e i vigili del fuoco impegnati ad estrarre l’automobilista dalle lamiere.

Benedetto era molto conosciuto in città, essendo impegnato nel tessuto associativo cittadino, sia a livello sociale sia a livello sportivo.