Tragico schianto tra un tir e tre auto: muore agente di polizia, il collega è grave

Tragico schianto mercoledì sera a Livorno: un agente di Polizia, Fabio Baratella di 57 anni, è morto nell'incidente stradale che ha coinvolto ben quattro veicoli, tra cui un'auto di pattuglia e un camion, avvenuto in via Leonardo da Vinci, nella zona del porto della città toscana. In base a una prima ricostruzione della dinamica, lo schianto sarebbe stato causato dall'asfalto reso scivoloso dalla pioggia.

Livorno, incidente stradale via Leonardo da Vinci

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118 e vigili del fuoco. Immediati soccorsi, ma i tentativi di salvare l'agente Baratella sono purtroppo risultati vani. Il collega che era con lui nell'abitacolo è stato trasportato in ospedale in ambulanza a sirene spiegate: le sue condizioni sarebbero gravi.

Morto l'agente Fabio Baratella, cordoglio della Polizia

Cordoglio per l'accaduto da parte del capo della Polizia Franco Gabrielli, che ha rivolto un accorato messaggio di vicinanza alle famiglie dei due agenti coinvolti nell'incidente di Livorno. Gabrielli, ha espresso "profondo cordoglio e sentimenti di commossa vicinanza ai familiari dell'assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, Fabio Baratella, deceduto a Livorno a seguito di un incidente stradale nell'espletamento del servizio". Il capo della Polizia ha seguito "con partecipazione l'evolversi delle condizioni di salute dell'altro componente della pattuglia, vice ispettore Gino Gabrielli, rimasto gravemente ferito". Ha espresso inoltre "un augurio di pronta guarigione alle altre persone coinvolte nel drammatico incidente".