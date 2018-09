Incidente nella notte: morti due giovani

Schianto nella notte a Milano. L'incidente poco prima delle tre in viale Ergisto Bezzi, sulla circonvallazione esterna. A scontrarsi, all'altezza dell'incrocio con viale Marostica, un'auto e una moto con a bordo due giovani. Il bilancio è drammatico: il conducente della moto, un giovane di 29 anni, è morto sul colpo, mentre la ragazza è stata trasportata dai sanitari all'ospedale Niguarda in condizioni disperate. Purtroppo non c'è stato nulla da fare. La giovane è morta poco dopo l'arrivo al nosocomio. Aveva solo 23 anni.

Sono gravissime le condizioni dell'uomo di 58 anni alla guida della Smart. L'uomo - scrive MilanoToday - è stato portato in codice rosso all'Humanitas. L'impatto è stato violentissimo: la moto ha praticamente sfondato la Smart, finendo poi sul marciapiedi e rimanendo incastrata in piedi fra un palo della luce ed un paletto.

Incidente nella notte a Milano, i soccorsi sul posto

(Foto Bennati/MilanoToday)