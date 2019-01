Tassista eroe travolto e ucciso sulla Milano-Meda: arrestato il presunto pirata della strada

Un giovane è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di essere il responsabile dell'incidente stradale che ha provocato la morte del tassista Eugenio Fumagalli sulla Milano-Meda lo scorso 13 gennaio. Fumagalli si era fermati ad aiutare due ragazzi intrappolati in una Fiat Seicento.

Gli agenti lo avevano già fermato verso le nove di mattina del giorno dell'incidente, sei ore dopo il sinistro. Si tratta di un ragazzo italiano di ventisei anni, un operaio residente a Lazzate.

Le immagine registrate quella notte da una dashcam a bordo di un'altra macchina mostrano l'auto del 26enne - che guidava un'Audi A3 con altri quattro amicia bordo - speronare a gran velocità la Seicento con a bordo i due ragazzi e poi scappare, senza prestare soccorso. Cosa che invece ha fatto Fumagalli, centrato poi in pieno da una Renault Clio e da una Passat che sopraggiungevano nel frattempo.

Incidente sulla Milano-Meda, il fermo del pirata e poi l'arresto

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'operaio - dopo una serata in giro per locali - ha riaccompagnato gli amici a casa e poi è tornato a casa a dormire. Sulla Milano-Meda, però, era stata ritrovata la targa dell'auto, intestata alla madre, rintracciata poi poco lontano dall'abitazione. Per il 26enne era subito scattato il fermo, poi trasformato in arresto con la convalida del Gip con le accuse di fuga e omissione di soccorso.

Negli ultimi otto anni, l'operaio ha collezionato tre precedenti per guida in stato di ebbrezza e aveva appena riottenuto la patente lo scorso novembre. Alle 9.30 di mattina, sei ore dopo l'incidente sulla Milano-Meda, il suo livello di alcol nel sangue era risultato di 52 grammi per litro (segno che al momento dell'incidente avesse un livello decisamente fuori legge). Adesso la patente gli è stata nuovamente ritirata. L'auto, un'Audi, è stata posta sotto sequestro e per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari.

La dinamica dell'incidente

I due conducenti della Passat e della Clio che hanno travolto il tassista sono indagati a piede libero per omicidio stradale. L'ipotesi, ancora al vaglio di investigatori e inquirenti, è che i due viaggiassero a velocità talmente elevata da non vedere la Seicento ferma in strada. Dal momento del primo ribaltamento al secondo schianto, infatti, sarebbe passato più di un minuto e "diverse auto" - queste le parole del commissario, come riporta Carmine Ranieri Guarino su MilanoToday - erano riuscite a evitare "l'ostacolo". La Passat e la Clio, invece, la Seicento l'avevano presa in pieno. I due fidanzati erano riusciti a saltare sullo spartitraffico, mentre per il tassista non c'era stato nulla da fare. Una donna che aveva assistito alla scena, tremenda, era svenuta per lo shock ed era finita in ospedale.

