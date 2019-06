Schianto in moto, morto un uomo di 45 anni

Un uomo di 45 anni è morto lunedì mattina dopo un incidente sulla via Vigevanese, tra Corsico e Trezzano Sul Naviglio, alle porte di Milano. Nell'episodio, avvenuto pochi minuti prima delle 7, stando a quando riferito dai carabinieri della Compagnia di Corsico, è rimasta coinvolta solo la vittima, che viaggiava a bordo di una moto. L'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato un'automedica e un'ambulanza.L'uomo è stato trasportato in ospedale in condizioni disperate, ma non ce l'ha fatta: è morto poco dopo il suo arrivo.

In seguito allo schianto il cuore del 45enne si era fermato, ma grazie alle manovre di rianimazione praticate dai sanitari aveva ripreso a battere. Poi la doccia fredda dal pronto soccorso.

I rilievi dei carabinieri di Corsico per capire la dinamica sono andati avanti per diverse ore. Il traffico sulla strada è rimasto rallentato a lungo per permettere alle autorità e ai soccorritori di operare.