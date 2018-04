Tir si schianta e "lancia" il carico di ferro sulle auto: feriti in tangenziale

Grave incidente stradale sulla Tangenziale Ovest di Milano. Poco dopo le 12 un camion ha perso il carico di ferro, che ha colpito le auto in transito: ci sono feriti.

Incidente Tangenziale Ovest Milano

E' accaduto - scrive MilanoToday - nel tratto tra Cusago e Settimo, in direzione nord. Lo schianto ha coinvolto un camion e altri tre mezzi. Il tir - un autoarticolato che trasportava griglie e tondini di ferro - si sarebbe scontrato con il guardrail centrale e avrebbe perso il carico sulla carreggiata opposta. I pezzi di ferro avrebbero colpito un furgone e due auto che viaggiavano verso Sud.

Un ferito gravissimo

Quattro i feriti secondo un primissimo bilancio. Un uomo - sembra si tratti di un trentenne - è stato trasportato in condizioni gravissime al San Gerardo di Monza con l'elicottero. Una seconda persona rimasta ferita gravemente è stata invece accompagnata all'Humanitas in codice giallo. Almeno altre due persone sarebbero rimaste coinvolte nello schianto.

Tangenziale Milano chiusa

Sei ambulanze, tre auto mediche e un elicottero del 118 sono giunti sul posto in pochi minuti per i soccorsi. Al lavoro anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e la polizia. Al momento la tangenziale, stando a quanto riferito a MilanoToday dalla centrale operativa della Polstrada, è chiusa in entrambe le direzioni per permettere agli equipaggi del 118 di operare e per liberare la strada.

Foto e aggiornamenti su MilanoToday