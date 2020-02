Assurdo incidente in centro a Milano: tram innesca tamponamento a catena

Assurdo incidente a Milano dove un tram della linea 3 si è schiantato contro un'auto innescando un tamponamento a catena. La vettura si è infatti incastrata sotto ad un taxi che, a sua volta, si è incagliato sotto a un camion. L'incidente è avvenuto in corso San Gottardo (zona Navigli) intorno alle 10 di questa mattina, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Fortunatamente non ci sono feriti gravi.

L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale di Milano, sul posto per i rilievi, ma secondo quanto appreso da MilanoToday sembra che il tramviere, a causa di un malore, abbia perso il controllo del mezzo innescando il tamponamento.

Milano, quattro incidenti con i tram in tre giorni

È il quarto incidente in pochi giorni per i tram milanesi. Nella serata di lunedì 10 febbraio una turista della Corea del Sud, Kim Jung Eun, era stata travolta da un tram della linea 9 in piazza Oberdan. Per il momento l'esatta dinamica del sinistro non è ancora chiara: gli agenti della polizia locale stanno ricostruendo fotogramma per fotogramma quanto accaduto.

Lunedì mattina, invece, un mezzo della Lina 3 era rimasto coinvolto in un incidente con un suv Audi in via Torino. Poco dopo un mezzo della linea 2 è deragliato in via Coni Zugna.