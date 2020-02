Terribile carambola tra auto: un morto e quattro feriti | Foto

Una tremenda carambola tra quattro auto. Un morto e quattro feriti. E' il bilancio di un gravissimo incidente stradale avvenuto sulla statale Palermo-Agrigento, a Misilmeri. La vittima è Francesco Tavolacci, 82enne originario di Villabate ma residente a Misilmeri: stava guidando la sua auto in direzione Palermo, quando per cause ancora da accertare si è scontrato con un'altra vettura con tre persone a bordo. Impatto per lui fatale, purtroppo. Inutili i soccorsi.

Incidente a Misilmeri sulla Palermo-Agrigento: un morto e 4 feriti

Coinvolte nella carambola un'Alfa 147, una Fiat Idea, una Bmw X3 e una Opel Tigra. Delle quattro persone rimaste ferite, due sono state portate all'ospedale Buccheri La Ferla, una al Policlinico e una al Civico. Due sono entrate al pronto soccorso in codice rosso, due in codice giallo. Uno degli automobilisti coinvolti nell'incidente è rimasto incastrato tra le lamiere dell'auto ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarlo.

Il traffico è rimasto bloccato per più di un'ora su entrambe le direzioni con i carabinieri che hanno deviato le auto lungo percorsi alternativi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli uomini dell'Anas. La circolazione sulla statale Palermo-Agrigento è stata riaperta poco prima delle 19.