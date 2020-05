Tragico incidente, geometra muore investito dalla sua auto

Drammatico incidente a Modena. Un uomo di 73 anni ha perso la vita questa mattina, alle 10.40, in strada Rametto, nei pressi dello Scalo merci di Marzaglia. La vittima è un geometra di una ditta con sede a Orvieto, che si era portato presso lo scalo merci modenesi insieme ad altri professionisti per eseguire un collaudo in accordo con Rfi. I colleghi hanno provato a soccorrerlo e hanno chiamato aiuto, ma non hanno potuto fare altro che assistere inermi al decesso. Sul posto, per i rilievi, è intervenuta la polizia locale. La dinamica dell'incidente è in corso di accertamento a cura dell'Infortunistica ma stando ai primi riscontri l'uomo sarebbe rimasto schiacciato dalla propria auto.

Secondo alcuni testimoni l'uomo sarebbe sceso dall'auto appena parcheggiata, una Jaguar HF dotata di cambio automatico, che per motivi ancora da chiarire si è mossa in avanti intrappolando il malcapitato tra la portiera e un guard rail. L'uomo stava probabilmente tentando di risalire a bordo del veicolo, forse per frenarne la marcia, quando è rimasto schiacciato.

Inutile l'intervento dei Vigili del Fuoco e del 118, con il medico che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale di Modena per svolgere tutti i rilievi del caso e accertare i fatti.