Incidente mortale a Monza: tir si schianta contro guard rail e abbatte un palo

Incidente mortale questa mattina tra Monza e Sesto San Giovanni. Lo schianto intorno alle 11 in via Marconi, nei pressi dello svincolo dell'A4 e della tangenziale Est di Milano. Cinque i mezzi coinvolti nell'incidente: secondo le prime ricostruzioni, un tir che procedeva in direzione di Concorrezzo è finito fuori strada schiantandosi contro il guard rail. Nell’impatto il camion ha abbattuto un palo della luce che poi è finito su una Fiat Punto che viaggiava nella direzione opposta. Altre tre auto, che procedevano proprio dietro il tir, si sarebbero invece tamponate tra loro per evitare il mezzo.

Incidente a Monza, l'autista del Tir morto sul colpo

Il 40enne alla guida del tir è morto praticamente sul colpo, scrive MilanoToday. I medici hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma alla fine non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Non è escluso che la vittima possa avere avuto un malore prima dello schianto. Saranno i rilievi a stabilire però le esatte cause dell'incidente. In ospedale sono finiti anche una donna di 52 anni e un uomo di 46, entrambi feriti in maniera lieve. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118, con due ambulanze e un'auto medica, e gli agenti della polizia Stradale e della Locale di Monza.

Pesanti le ripercussioni sul traffico: la strada è stata chiusa in direzione Monza, mentre si viaggia molto lentamente verso Sesto San Giovanni.