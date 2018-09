Travolta e uccisa sulle strisce pedonali, poi trascinata dall'auto per 60 metri

Investita e trascinata per diversi metri sull'asfalto. Dramma questa mattina intorno alle 9:15 in via Lamarmora, a Brescia. Una donna di 63 anni, residente in città, è morta. Stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stata colpita in pieno da una Opel Corsa che procedeva in direzione di via Cremona. Secondo le prime ricostruzioni, l'impatto è stato violentissimo. La donna ha sfondato il parabrezza dell'auto, per poi cadere rovinosamente sull'asfalto e finire sotto la macchina, che l'ha trascinata per una sessantina di metri.

"Ho sentito un boato e mi sono immediatamente girata - ha raccontato una delle testimoni dell'accaduto, una ragazza che aveva appena affrontato l'attraversamento pedonale - Ho visto la macchina, ma non c'era più traccia della donna che stava attraversando dietro di me."

Investita sulle strisce pedonali, le testimonianze

Denise Marchetti, titolare del negozio di elettrodomestici davanti al quale è terminata la corsa della Opel, è stata una delle prime persone a soccorrere la 63enne: "Ho sentito un gran baccano e sono uscita: all'inizio non capivo cosa stesse accadendo, ho solo notato una macchina ferma in mezzo alla strada, così mi sono avvicinata. Solo allora mi sono accorta che sotto alla vettura c'era una persona: era in un bagno di sangue, tutta raggomitolata su sè stessa. Ho immediatamente capito che non respirava più, così sono entrata in negozio e ho preso un lenzuolo per coprirla."

Inutili i soccorsi per la 63enne. L'automobilista, un 42enne bresciano, è sotto shock: all'uscita del sottopasso non si sarebbe proprio accorto della 63enne. L'uomo è stato trasportato in ospedale per essere sottoposto agli esami di droghe e alcol, come prevede la legge.

Sotto accusa l'attraversamento pedonale di via Lamarmora

Le indagini appureranno a quale velocità andava l'auto. Secondo i testimoni, la Opel sarebbe andata a più dei 50 km/h previsti come limite dal codice della strada. Le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza della zona sono al vaglio della Polizia locale di Brescia, che ha effettuato i rilievi e sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.

Sotto accusa anche l'attraversamento pedonale, teatro alcuni anni fa di un altro incidente mortale, avvenuto nella direzione opposta. I residenti segnalano a gran voce la sua pericolosità: la visibilità delle auto in uscita dal sottopasso sarebbe molto ridotta e risulterebbe difficile accorgersi se qualcuno sta attraversando sulle strisce.

La notizia su BresciaToday