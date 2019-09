Travolta da un furgone, donna muore in strada sotto gli occhi del figlio

Incidente mortale oggi a Rimini, lungo la via Marecchiese. Una donna di 75 anni è stata travolta e uccisa da un’auto mentre attraversava la strada all’incrocio con via Raganella, in un tratto molto trafficato. La donna si trovava insieme al figlio 49enne quando è stata colpita da un furgone Fiat Scudo che viaggiava in direzione del centro storico.

La 75enne è stata sbalzata sull’asfalto e ha sbattuto a testa contro le auto ferme in sosta. Sul posto è intervenuto il 118 con un’ambulanza e un’automedicalizzata. I sanitari hanno cercato di rianimare la donna per oltre mezz’ora ma non c’è stato niente da fare e il medico non ha potuto fare altro che dichiararne il decesso.

Il figlio, in stato di shock, è stato trasportato al pronto soccorso dell’Infermi di Rimini. In via Marecchiese è intervenuta la polizia municipale, che ha disposto il senso unico alternato per i rilievi di rito e per ricostruire la dinamica del sinistro.