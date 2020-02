Terribile incidente, impatto devastante contro un albero: 4 morti

L'auto che finisce fuori strada, per cause ancora da accertare, poi l'impatto violentissimo contro un albero ai margini della carreggiata. Terribile incidente stradale nella notte a Moscufo in contrada Pischiarano, lungo la strada provinciale 59, in provincia di Pescara: sono morte tutte e quattro le persone a bordo dell'auto coinvolta nell'incidente, un'Audi A5. I sanitari intervenuti non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, avvenuto sul colpo, dei quattro occupanti dell'auto.

Incidente a Moscufo, Pescara: auto contro un albero, 4 morti

L'impatto è stato talmente violento che ha causato il decesso del guidatore e degli altri tre passeggeri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Montesilvano e il personale del 118. Non si conoscono al momento i nomi delle vittime. Da chiarire la dinamica dell'incidente, che avrebbe visto coinvolta direttamente soltanto l'automobile con a bordo le quattro vittime. Dai primi riscontri, sembrerebbe che la vettura abbia improvvisamente sbandato e sia finita fuori strada, schiantandosi contro un albero a lato della strada provinciale 59.

Un altro incidente a Cepagatti: morto un uomo

E sempre nel pescarese, a Cepagatti, sabato mattina intorno alle 8 si è verificato un altro incidente mortale: un Suv si è ribaltato dopo essere uscito di strada, causando la morte del conducente, un uomo. L'incidente è avvenuto lungo la strada statale 81 (via dei Quattroventi), in zona Ripattoni nuovo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e i soccorritori del 118.