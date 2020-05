Giovane in moto contro il guardrail, lo schianto è devastante: amputate entrambe le gambe

Schianto terribile in moto contro il guardrail: un giovane perde entrambi gli arti inferiori. Il gravissimo incidente stradale nel Ravennate nella serata di venerdì. Poco dopo le 20 in via Franguelline nuove, tra San Pancrazio e Godo di Russi, un ragazzo di 28 anni stava percorrendo la strada verso Godo a bordo di una moto di grossa cilindrata. Prima di una piccola curva, su un ponticello, ha perso il controllo del mezzo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La moto è andata a sbattere contro il guardrail in maniera molto violenta: la dinamica dell'incidente è ancora al vaglio dei Carabinieri di Russi. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, che hanno soccorso il ferito e lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità: il giovane centauro ha perso entrambe la gambe. Sulle cause sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine, intervenute sul posto assieme al personale medico.