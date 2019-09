Incidente dopo il motoraduno, l'appello di una coppia: "Cerchiamo l'angelo che ci ha aiutato"

Prima la giornata di festa, poi l'incidente sulla strada del ritorno a casa e il lieto fine, arrivato soprattutto grazie all'intervento di uno misterioso buon samaritano. Protagonisti della vicenda sono Sandrine e Daniele, una coppia che sabato 7 settembre ha partecipato al Motoraduno Internazionale di Mandello del Lario, in provincia di Lecco, per poi fare ritorno a casa dopo aver trascorso la giornata con migliaia di altri appassionati di due ruote. Ma la brutta sorpresa li attendeva sulla strada del ritorno, quando sulla Strada Statale 36, nella zona di Monza, hanno avuto un grave incidente con un'autovettura.

Incidente dopo il motoraduno a Mandello del Lario, l'appello di una coppia su Facebook

I due, presi dal panico, sono stati soccorsi da Diego, un altro partecipante al motoraduno Guzzi che li ha tranquillizzati, ha contribuito ad allertare i soccorsi e, con loro, li ha attesi fino al trasporto in ospedale. Il buon samaritano si è poi dileguato nel nulla, ma Sandrine, con un lungo post apparso sulla pagina Facebook della Moto Guzzi ha lanciato un appello per poterlo rintracciare e ringraziare per quanto fatto. I due ricordano soltanto il suo nome, Diego, ma non il cognome, oltre alla sua moto California, al casco di colore giallo e l'accento bolognese. Ecco il post completo: