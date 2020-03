Schianto nella notte, muore guardia giurata: "Sarai sempre un angelo tra noi"

Non c'è stato niente da fare, i soccorsi sono stati tanto immediati quanto vani. Incidente mortale nella notte a Napoli, tra via Arenaccia e piazza Luigi Poderico. Poco prima di mezzanotte lo schianto, violento, tra un'automobile e uno scooter guidato da una guardia giurata. L'uomo sul motociclo, una guardia giurata di 63 anni, è stato sbalzato dal mezzo. Sul posto infermieri e personale medico del 118 della postazione Ferrovia, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Incidente stradale Napoli: muore guardia giurata

L'automobilista coinvolto nell'incidente non avrebbe riportato ferite e si sarebbe fermato a prestare soccorso al motociclista. La guarda giurata si stava recando al lavoro.

"Sarai sempre un angelo tra noi. Ora tutte le guardie particolari giurate avranno un angelo custode in più. Andarsene così non è da te sarai sempre nei nostri cuori. L'associazione nazionale Guardie particolari giurate vicino alla famiglia e alla tua memoria". Lo si legge nela nota firmata dal consiglio direttivo tutto, dal presidente Giuseppe Alviti e dal segretario della associazione nazionale guardie particolari Giustino Zazzaro.