Tragico schianto in autostrada: due morti e tre feriti sulla A14

Pesantissimo il bilancio. Incidente mortale nelle prime ore di sabato 17 agosto sulla autostrada A14 Bologna-Taranto, nel tratto tra Valle del Rubicone e Cesena, in direzione Bologna.

Incidente A14 tra Valle del Rubicone e Cesena: 2 morti

Due auto si sono scontrate all'altezza del chilometro 107 poco prima delle 1.15: due persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite: una in maniera lieve mentre due sono state condotte all'Ospedale di Cesena in codice 3, ossia di massima gravità.

In pochi minuti sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con tre ambulanze e due automedicalizzate, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale, oltre al personale della Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia.

Venerdì altro incidente sulla A14: morto Andrea Aromi

Ieri un altro tragico schianto mortale sulla A14 nel tratto da Cesena Nord e Forlì, al km 82: ha perso la vita Andrea Aromi, 20 anni, di San Lazzaro di Savena. L'auto è finita improvvisamente contro il new-jersey laterale destro. La Polizia stradale, intervenuta sul posto per i rilievi, non ha individuato segni di frenata, si propende quindi per il colpo di sonno da parte del conducente del veicolo, il 21enne amico della vittima che era alla guida. Aromi si trovava sul sedile posteriore.

L'incidente del 16 agosto 2019 sulla A14 in cui ha perso la vita un giovane di 20 anni (foto ForliToday)

