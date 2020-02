Scende dall'auto per verificare i danni dopo l'incidente: investito e ucciso sulla A4

Grave incidente sulla A4 Torino-Milano, all'altezza di Settimo Torinese. Un giovane italiano di 29 anni è morto prima dell'alba di oggi, venerdì 14 febbraio 2020, dopo essere stato investito da un'auto sull'autostrada. Stava viaggiando in direzione di Milano sulla sua 500L. Dopo un incidente con un'Alfa Romeo 147, dopo lo svincolo di Settimo, il ragazzo è sceso dall'auto per controllare i danni, quando è arrivata una vettura condotta da una donna che lo ha travolto. Vani tutti i soccorsi.

Incidente A4 Settimo Torinese: giovane morto investito

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 che hanno provato a soccorrerlo, ma hanno potuto soltanto constatarne il decesso, la polizia stradale di Torino e quella di Novara. La polizia stradale sta eseguendo i rilievi dell'incidente, in cui sono state ferite lievemente anche altre due persone, per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. L'autostrada è stata chiusa in quel tratto per consentire i soccorsi con uscita obbligatoria a Settimo. Lunghe code.