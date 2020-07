Tragedia all'alba, ragazzi travolti mentre viaggiano sulla bici elettrica: due morti

Gravissimo incidente all'alba di questa mattina sulla strada provinciale 170, tra Andria e Barletta. Il bilancio, secondo le prime informazioni riportate dalle testate locali, è di due ragazzi morti. Sul posto si sono portati carabinieri, polizia e 118 con due mezzi arrivati da Barletta. La tragedia è avvenuta intorno alle cinque del mattino all'altezza di un distributore "Esso".

Incidente sulla Andria-Barletta, morti due ragazzi: le prime informazioni

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che i due giovani stessero viaggiando in direzione di Andria a bordo di una bici elettrica a pedalata assistita quando sono stati travolti da un furgone. L’autista si è fermato a prestare soccorso ma per i due ragazzi, poco più che maggiorenni, non c’era più nulla da fare. Sarebbero morti sul colpo. Ferito anche un altro giovane, ricoverato in gravi condizioni al pronto soccorso all'ospedale 'Bonomo' di Andria.

Le condizioni del terzo ragazzo rimasto ferito

Il terzo giovane si trova in sala operatoria ad Andria dove è ricoverato in prognosi riservata e dove viene sottoposto a intervento chirurgico. Lo riferisce l'agenzia Adnkronos, specificando che le sue condizioni sono molto gravi e avrebbe un politrauma.

Incidente Andria-Barletta, il comunicato dell'Anas

Attraverso una nota stampa, l'Anas fa sapere che "per cause ancora in corso di accertamento, un furgone ha investito un gruppo di ciclisti. Nell’impatto, due persone sono morte e una è rimasta ferita". Non sono state note le generalità delle due vittime, così com'è ancora da ricostruire l'esatta dinamica dello schianto.

Al momento è chiusa la carreggiata in direzione Castel Del Monte e il traffico è deviato sulla complanare. Sul posto sono presenti i soccorritori del 118, i Carabinieri e il personale Anas, impegnato nella gestione della viabilità.