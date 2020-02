Dorme, lo sportello si apre e cade sull'asfalto: investito e ucciso da un tir

Drammatico incidente mortale sull'A2 "Autostrada del Mediterraneo" (la Salerno-Reggio Calabria), nel tratto compreso fra Rogliano e Cosenza, in carreggiata nord: un uomo ha perso la vita investito da un tir. L'incidente stradale è avvenuto nella prima mattinata di oggi. Inutili purtroppo i soccorsi: i sanitari accorsi sul posto, allertati dal camionista coinvolto che si è subito fermato dopo l'accaduto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, un dipendente di una ditta di traslochi.

Incidente oggi in A2 tra Rogliano e Cosenza: morto un uomo investito da un tir

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale. Per consentire i soccorsi e i rilievi delle forze dell'ordine, il tratto autostradale compreso tra i due svincoli di Rogliano e Cosenza è stato chiuso al transito con uscita obbligatoria a Rogliano, e poi riaperto, con inevitabili ripercussioni sul traffico.

La dinamica di quanto accaduto è ancora in corso di accertamento, ma stando alle prime ricostruzioni riferite da AdnKronos, l'uomo forse si trovava nella parte posteriore di un furgone e stava dormendo, quando improvvisamente lo sportello del mezzo si sarebbe aperto e l'uomo sarebbe caduto sull'asfalto proprio nel momento in cui sopraggiungeva il tir, che si è subito fermato non appena l'autista si è accorto di quanto accaduto.