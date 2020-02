Travolto da una Smart e sbalzato sull'asfalto: morto sul colpo

Un uomo di 44 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto a Cologno Monzese - in provincia di Milano - mentre attraversava la strada, secondo una prima ricostruzione. L'incidente è avvenuto mercoledì mattina e per il pedone, un cittadino di 44 anni di origine romena, non c'è stato nulla da fare, malgrado i soccorsi tempestivi. La tragedia si è consumata pochi minuti prima delle 7 di stamattina, in corso Roma.

Stando a quanto finora ricostruito dai carabinieri di Sesto, guidati dal maggiore Saverio Sica, l'auto - una Smart guidata da un 28enne italiano - stava procedendo in direzione Vimodrone mentre il 44enne stava attraversando la strada a circa cinque metri dalle strisce pedonali. L'impatto è stato violentissimo: la vittima ha sfondato il parabrezza e la parte anteriore della Smart ed è poi volata a qualche metro di distanza. Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica, per l'uomo non c'è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso a causa di un grave trauma cranico.

Il guidatore della Smart avrebbe riferito ai militari che stava procedendo ad una velocità di circa cinquanta chilometri orari. L'uomo, riferisce MilanoToday, è al momento indagato per il reato di omicidio stradale.