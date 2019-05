Auto fuori controllo, dramma in autostrada: due morti

Due persone sono morte, la notte scorsa, per un incidente che si è verificato sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto tra Modena Nord e Modena Sud in direzione di Bologna. L'incidente, con due vetture coinvolte, è avvenuto intorno alla mezzanotte. Traffico in tilt, ma dalle prime luci dell'alba sul luogo dell'incidente la circolazione è regolare sulle tre corsie.

Incidente autostrada A1: due morti tra Modena Nord e Modena Sud

Pochi minuti prima della mezzanotte di ieri - sabato 18 maggio - si è consumata l'ennesima tragedia lungo la A1, all'altezza del km 162. Un'auto che stava transitando in direzione Bologna si è schiantata contro il guardrail all'altezza della zona di Saliceta San Giuliano. L'impatto è stato molto violento e non ha lasciato scampo alle due persone che si trovavano a bordo del mezzo, due uomini.

A nulla è valso l'intervento dei sanitari e del medico del 118, giunti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco che si sono occupati della messa in sicurezza del mezzo. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Stradale, che sta ricostruendo l'accaduto per verificare la dinamica e la presenza di altri mezzi, che al momento non risultano coinvolti. La circolazione è stata bloccata per circa due ore e si sono formati due chilometri di coda in direzione sud.