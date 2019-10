Si fermano per aiutare automobilista in panne: investiti e scaraventati giù dal ponte

Ci sono vittime, il bilancio è molto pesante. Dramma sulla strada statale 7 bis, all'altezza del comune di Montemarano, in provincia di Avellino. Due uomini hanno perso la vita investiti da un'auto e sbalzati giù da un ponte. Si tratta di un 52enne e un 64enne entrambi di Serino.

Incidente strada statale 7 bis Montemarano (Avellino)

I due uomini che sono deceduti nell'incidente di domenica 27 ottobre si erano fermati per soccorrere un automobilista in panne quando una vettura li ha travolti. Sarebbero quattro le autovetture coinvolte nell'incidente. Al lavoro sul posto i Carabinieri della Compagnia di Montella per stabilire l’esatta dinamica del tragico schianto.