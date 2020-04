In fila alle Poste viene investita e uccisa da un'auto

Tragedia a Roma, in piazzale delle Medaglie d'Oro in zona Balduina: una donna di 76 anni, in fila alle Poste, è morta investita da un'auto.

Secondo quanto ricostruito l'anziana era in compagnia di altri famigliari quando, intorno alle 10, un'auto è giunta investendola. La donna, secondo i primi riscontri degli agenti del Gruppo Montemario della Polizia locale di Roma Capitale intervenuti per ricostruire la dinamica dei fatti, si trovava appoggiata ad un'altra auto in sosta regolare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il conducente della vettura, un uomo di 43 anni, si è fermato subito a prestare i soccorsi, purtroppo risultati vani. Sul posto, oltre alla polizia locale, anche il 118 e una gazzella dei carabinieri. Saranno i rilievi scientifici e le indagini della polizia Locale a far luce sull'investimento mortale.