Terribile incidente frontale tra un'auto e un furgone: morti due ragazzi di 28 anni

Drammatico incidente stradale a Gorgonzola, nel Milanese, nella notte tra venerdì e sabato sulla strada Padana Superiore, la SS 11: due ragazzi di 28 anni sono morti sul colpo dopo uno schianto frontale tra un'auto e un furgone. L'incidente è avvenuto intorno alle due e un quarto di notte. I due giovani, uno residente a Gorgonzola e l'altro a Cassina de' Pecchi, erano a bordo di una Ford che, lungo la strada statale, per motivi ancora da chiarire con esattezza, si è schiantata contro un furgone che proveniva in senso opposto, condotto da un 24enne di Basiano.

L'impatto tra i due veicoli è stato violentissimo. Il furgone è finito in un fossato ai margini della strada. Il 24enne che lo guidava, estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco, è stato portato all'ospedale San Raffaele di Milano: è in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. I due 28enni a bordo dell'auto, morti sul colpo e rimasti incastrati tra le lamiere dell'auto accartocciata, sono stati estratti dopo circa tre ore.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Milano, i carabinieri di Cassano d'Adda e di Gorgonzola e i sanitari del 118 con due ambulanze e un'automedica.